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"Луч" дома обыграл "Зенит-2"

ФНЛ

3 тур

Стадион: Динамо (Владивосток, Россия)

"Луч" – "Зенит-2" 1:0

Голы: Гордиенко, 10

"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Степанец, Царикаев, Замалиев, Машнев (Визнович, 63), Носов (Павленко, 61), Дзахов (Пономаренко, 50), Батов (Прокофьев, 46), Гордиенко

"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков, Рукас, Бугриев, Синяк, Плетнёв, Иванов (Мусаев, 36), Камышев, Бачинский, Воробьёв, Макеев

Предупреждения: Камышев, 27, 33, Замалиев, 59, Гордиенко, 86, Тарасов, 87, Мусаев, 90

Удаления: Камышев, 33
Теги: Луч-Энергия Зенит-2
Сегодня, 12:08
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№1 Написал: одяной Бачкортостан (Сегодня, 13:23) #
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Зина упорно стремится во втордив, пока 100% результат - два матча, два подсрачника


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Здесь будет город залошен!
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
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