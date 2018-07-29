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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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12:08
"Луч" дома обыграл "Зенит-2" (1)
"Луч" дома обыграл "Зенит-2" (1)
11:41
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (1)
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (1)
10:14
Начать за здравие. Жиго забил в первом матче за "Спартак". Кто из "красно-белых" легионеров новейшего времени дебютировал так же круто? (6)
Начать за здравие. Жиго забил в первом матче за "Спартак". Кто из "красно-белых" легионеров новейшего времени дебютировал так же круто? (6)
09:17
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"Луч" дома обыграл "Зенит-2"
ФНЛ
3 тур
Стадион: Динамо (Владивосток, Россия)
"Луч" – "Зенит-2" 1:0
Голы: Гордиенко, 10
"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Степанец, Царикаев, Замалиев, Машнев (Визнович, 63), Носов (Павленко, 61), Дзахов (Пономаренко, 50), Батов (Прокофьев, 46), Гордиенко
"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков, Рукас, Бугриев, Синяк, Плетнёв, Иванов (Мусаев, 36), Камышев, Бачинский, Воробьёв, Макеев
Предупреждения: Камышев, 27, 33, Замалиев, 59, Гордиенко, 86, Тарасов, 87, Мусаев, 90
Удаления: Камышев, 33
3 тур
Стадион: Динамо (Владивосток, Россия)
"Луч" – "Зенит-2" 1:0
Голы: Гордиенко, 10
"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Степанец, Царикаев, Замалиев, Машнев (Визнович, 63), Носов (Павленко, 61), Дзахов (Пономаренко, 50), Батов (Прокофьев, 46), Гордиенко
"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков, Рукас, Бугриев, Синяк, Плетнёв, Иванов (Мусаев, 36), Камышев, Бачинский, Воробьёв, Макеев
Предупреждения: Камышев, 27, 33, Замалиев, 59, Гордиенко, 86, Тарасов, 87, Мусаев, 90
Удаления: Камышев, 33
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