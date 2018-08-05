На первом матче созданной болельщиками "Кубани" наблюдается аншлаг (фото)

На первом матче на кубок губернатора воссозданной силами болельщиков "Кубани" наблюдается аншлаг, передает с места событий корреспондент rusfootball.infoПри этом вначале матча перед болельщиками выступили ветераны команды: Александр Плошник, Игорь Армаш, Станислав Лысенко.В стартовом составе новой "Кубани" находятся ветераны команды - Станислав Лысенко, Андрей Топчу и Андрей Ушенин.В этом сезоне команда планирует выступать в любительском качестве на уровне чемпионата Краснодарского края