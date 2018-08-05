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На первом матче созданной болельщиками "Кубани" наблюдается аншлаг (фото)

На первом матче на кубок губернатора воссозданной силами болельщиков "Кубани" наблюдается аншлаг, передает с места событий корреспондент rusfootball.info



При этом вначале матча перед болельщиками выступили ветераны команды: Александр Плошник, Игорь Армаш, Станислав Лысенко.

В стартовом составе новой "Кубани" находятся ветераны команды - Станислав Лысенко, Андрей Топчу и Андрей Ушенин.

В этом сезоне команда планирует выступать в любительском качестве на уровне чемпионата Краснодарского края
Теги: Кубань
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