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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (8)
На первом матче созданной болельщиками "Кубани" наблюдается аншлаг (фото)
На первом матче на кубок губернатора воссозданной силами болельщиков "Кубани" наблюдается аншлаг, передает с места событий корреспондент rusfootball.info
При этом вначале матча перед болельщиками выступили ветераны команды: Александр Плошник, Игорь Армаш, Станислав Лысенко.
В стартовом составе новой "Кубани" находятся ветераны команды - Станислав Лысенко, Андрей Топчу и Андрей Ушенин.
В этом сезоне команда планирует выступать в любительском качестве на уровне чемпионата Краснодарского края
При этом вначале матча перед болельщиками выступили ветераны команды: Александр Плошник, Игорь Армаш, Станислав Лысенко.
В стартовом составе новой "Кубани" находятся ветераны команды - Станислав Лысенко, Андрей Топчу и Андрей Ушенин.
В этом сезоне команда планирует выступать в любительском качестве на уровне чемпионата Краснодарского края
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