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Дьяков ответил, кто выиграет РПЛ

Виталий Дьяков считает петербургский "Зенит" главным претендентом на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-футболист отметил, что сине-бело-голубые превосходят конкурентов по уровню состава и обладают опытом борьбы за чемпионство.

- Главный фаворит в борьбе за чемпионство все же "Зенит".

Петербуржцы в последние годы почти всегда были чемпионами. Понятно, что тренерский состав выжимает из команды максимум, тем не менее по подбору игроков, по исполнителям сильнее, чем другие команды, - передаёт слова Дьякова "Матч ТВ".

После 14 туров "Зенит" с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Московское "Динамо" с таким же количеством очков идёт вторым, уступая петербуржцам по дополнительным показателям. Третью строчку занимает "Спартак", в активе которого 29 очков.

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