Дьяков ответил, кто выиграет РПЛ

- Главный фаворит в борьбе за чемпионство все же "Зенит".
Петербуржцы в последние годы почти всегда были чемпионами. Понятно, что тренерский состав выжимает из команды максимум, тем не менее по подбору игроков, по исполнителям сильнее, чем другие команды, - передаёт слова Дьякова "Матч ТВ".
После 14 туров "Зенит" с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Московское "Динамо" с таким же количеством очков идёт вторым, уступая петербуржцам по дополнительным показателям. Третью строчку занимает "Спартак", в активе которого 29 очков.