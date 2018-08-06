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Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране

Экс-защитник «Кубани», сыгравший 285 матчей за клуб, арбитр ФИФА, дважды признававшийся лучшим судьёй России в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info поделился своими соображениями относительно работы фанатов, болельщиков и ветеранов «Кубани» по восстановлению клуба

- Это замечательная идея, которая явно показывает, что многим небезразлична судьба футбольной «Кубани». И очень многие за неё болеют и переживают, тем более в год 90-летия команды. Сейчас мы видим то, что «Кубань» всё равно живет, и она будет жить и дальше. Потому что у команды есть такие замечательные болельщики, которые пришли на этот, первый после реинкарнации матч, и всем доказали, что «Кубань» есть, она существует.

Первый матч – это был замечательный праздник. На него пришло более двух тысяч болельщиков, и множество ветеранов команды. Лично мне очень и очень приятно что «Кубань» жива.

- На стадионе не присутствовало ни одного охранника, и ни одного сотрудника полиции. И было более 2 тысяч зрителей. Для вас, как для судьи ФИФА и инспектора РФС не было удивительным то, что при этом не было срыва матча, либо других правонарушений?

- Понимаете, этого и не могло быть. Причина в том, что все понимали – такого быть не должно. Речь о массовом самосознании значимости этого события. У команды нормальные болельщики, и все всё понимали. Это нормальная ситуация. Думаю, так было не только вчера, но, надеюсь, что так будет и в остальных матчах. И мы будем и дальше приходить, и болеть за команду.

Эта игра показала то, что есть молодые ребята, которые делают это дело, и они учатся. Было, кстати, также приятно что вчера забили ветераны (2 гола с игры забил нападающий Андрей Топчу, и ещё один мяч с пенальти – капитан и играющий тренер Станислав Лысенко – прим. ред.) которые руководят этой командой. Но были моменты и у молодых ребят. Но ничего страшного нет – молодёжь, видя тот пример что подают ветераны и сами научатся. Это уже сам по себе замечательный, хороший пример для молодёжи. И это хорошая демонстрация того, как нужно работать с молодыми ребятами. Было бы желательно, чтобы оно, кстати, озвучивалось в прессе.

Чтобы те, кто не был на первом матче «Кубани» про эти события прочитали. И тогда на следующие матчи придёт еще больше людей – вы уж поверьте. Вполне даже может случиться так, что на стадионе «Труд», где сейчас играет возрождённая «Кубань» может не хватить для всех места. Вполне может случиться и такое.

А так всё было замечательно организовано, и хотелось бы, чтобы многие, кто не видели этого матча, увидели бы следующие игры. Это было бы здорово.

- То, что на поле были все свои, местные воспитанники, чего команда «Кубань» не знала многие десятилетия – не возникло ли у вас чувство ностальгии по этому? Не сложилось ли ощущения что эта «Кубань» была даже больше той самой «Кубанью», чем та, что играла в Лиге Европы?

- Совершенно верно. И это доказывает то, что свои воспитанники есть, и с ними нужно работать, уделять внимание – чтобы они не уезжали от нас. К сожалению, так сейчас происходит, что мы часто готовим ребят, которые потом уезжают в другие команды.

На этот матч, к примеру, пришли все друзья и родители этих парней. И это было замечательно. И эти ребята при такой поддержке, естественно, что играют лучше. Это хорошая практика, и так и должно быть в дальнейшем. При этом уже в этой команде как-минимум уже видны ребята с хорошей перспективой. Надеюсь, что и на нашей улице будет праздник.
Теги: Кубань Чеботарев
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