Николай Тюнин: мы не чувствовали, что играли на выезде

После прошедшего матча 10 тура первенства ФНЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком-2» на наши вопросы ответил игрок команды гостей Николай Тюнин.- Начали не очень хорошо. Первый тайм можно сказать полностью провалили. Итогом стало два пропущенных года со стандартов. Во втором тайме начали играть лучше но додавить не смогли.- Мы старались играть в наш футбол. Но, к сожалению, в первом тайме у нас этого не получилось. Поэтому сказать, что как то он повлиял на игру, нельзя.- На новых стадионах играть очень приятно. Газон, трибуны болельщики. В этой игре мы не чувствовали что играли на выезде. Наших болельщиков с было очень много. Спасибо им больше. Они нам очень помогали. Очень хорошо нас поддерживали.С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.