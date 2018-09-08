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Николай Тюнин: мы не чувствовали, что играли на выезде

После прошедшего матча 10 тура первенства ФНЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком-2» на наши вопросы ответил игрок команды гостей Николай Тюнин.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Начали не очень хорошо. Первый тайм можно сказать полностью провалили. Итогом стало два пропущенных года со стандартов. Во втором тайме начали играть лучше но додавить не смогли.

- На сколько быстрый гол в матче спутал ваши карты?

- Мы старались играть в наш футбол. Но, к сожалению, в первом тайме у нас этого не получилось. Поэтому сказать, что как то он повлиял на игру, нельзя.

- На сколько легко или тяжело играть на новых стадионах? Ведь как правило болельщиков там на порядок больше, а значит 12 игрок трудится для домашних команд куда более серьёзно, чем на старых стадионах.

- На новых стадионах играть очень приятно. Газон, трибуны болельщики. В этой игре мы не чувствовали что играли на выезде. Наших болельщиков с было очень много. Спасибо им больше. Они нам очень помогали. Очень хорошо нас поддерживали.

Rusfootball.info. С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
Теги: Нижний Новгород Спартак-2
Вчера, 22:38
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