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Василий Баскаков: до финального свистка играли под давлением

Главный тренер ФК "Томь" Василий Баскаков рассказал о матче против "Мордовии".

"На мой взгляд, счет по игре, хотя до нее мы опасались атаки "Мордовии". Они в каждой игре забивали, у них приличная опытная первая линия, поэтому мы уделили внимание обороне и быстрому переходу из обороны в атаку. Забили со "стандарта", могли и еще во втором тайме. Забей мы второй, давление на наши ворота бы снизилось, а так до финального свистка под ним играли", - цитирует Баскакова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Баскаков Томь Мордовия
Сегодня, 11:10
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