"Зенит-2" одерживает первую победу, "Тамбов" выходит в лидеры: обзор 12-го тура ФНЛ

Результаты и таблица взяты с MyScore.ru

За матчами группового этапа Лиги чемпионов в тень ушёл очередной тур первенства Футбольной национальной лиги. Устраняем этот проблем и знакомим читателей с главными событиями 12-го тура.– об очередных матчах ФНЛ.После 12-го тура в турнирной таблице были закрыты все нули. Последнюю «дырку от бублика» устранили футболисты "Зенита-2". Дубль петербуржцев лишь в 12-м туре одержал первую победу в сезоне. Смена тренера явно пошла питерцам на пользу. Под руководством Владислава Радимова «Зенит-2» выдал серию из трёх матчей без поражений. До этого «сине-бело-голубые» дважды сыграли вничью, а теперь обыграли «Сибирь» в гостях с минимальным счётом. Исход противостояния решил точный удар Сергея Иванова в середине второго тайма.Пока до выхода из кризиса ещё говорить рано. «Зенит-2» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Но, по крайней мере, теперь положение питерцев не выглядит безнадёжно: от спасительной 15-й строчки их отделяют всего пять очков.Вообще, «Зенит-2» уже мог и должен был покинуть последнюю строчку. Но в последние туры ожили не только питерцы, но и армавирцы. Похоже, что «лисы», наконец, сосредоточились на футболе. А то всё начало сезона ушло на споры с КДК РФС и угрозы снятия с чемпионата после скандального матча первого тура со «СКА-Хабаровском». Как и «Зенит-2», «Армавир» не проигрывает уже в трёх последних матчах. В прошлом туре армавирцы сенсационно «грохнули» «Спартак-2», а вошли во вкус и разгромили «Факел» (4:1). Только в этом матче южане забили столько же мячей, сколько за весь сезон! Главным героем матча стал Семён Синявский, оформивший дубль. Гости сумели ответить лишь одним точным ударом бывшего грозненца Игоря Лебеденко.Важным, но вполне ожидаемым событием в ФНЛ стала отставка Валерия Непомнящего с поста главного тренера «Балтики». Изначально именитого и опытного специалиста приглашали под самые серьёзные задачи. Так, говорилось о борьбе за выход в РПЛ. Руководство клуба ещё и неплохо усилило состав: в Калининград приехали Сослан Таказов, Максим Григорьев, Алихан Шаваев, Алан Касаев, Владимир Дядюн и ещё несколько игроков с внушительным опытом выступления в Премьер-Лиге. Но «дрим-тим» (по меркам ФНЛ) так и не стала громить соперников. Более того, «Балтика» провалила старт. Пошли слухи о серьёзных задержках по зарплатам. В общем-то, всё и шло к тому, что в «Балтике» сменится тренер и, возможно, состав. Дальше калининградцев к целям будет вести Игорь Ледяхов, который ранее покинул «Ахмат».В последнем матче под руководством Непомнящего «Балтика» сыграла вничью с «Ротором». Хозяева должны были побеждать, но Григорьев не реализовал пенальти, да и ничью соперник вырвал в самой концовке, отыгравшись на 86-й минуте. Понятно, что такой результат сильно расстроил Непомнящего.По итогам 12-го тура в ФНЛ сменился лидер. В битве за первое место безоговорочную победу одержал «Тамбов», разгромивший на своём поле «Томь» со счётом 3:0. Гости «развалились» во втором тайме, пропустив все три мяча после перерыва. Конечно, ничего страшного для сибиряков не случилось: они сохраняют за собой второе место, позволяющее перейти в РПЛ. Но, естественно, футболисты «Томи» рассчитывали на другой исход. Победи они «Тамбов», оторвались бы от ближайшего преследователя уже на 5 очков!Группу преследователей беглецов возглавляют «Спартак-2» и «Авангард». Оба клуба в минувшем туре одержали очередные победы. «Спартак-2» прервал серию из двух поражений подряд, уверенно рассправившись в гостях с дублем «Краснодара» (0:3). Южане в последних матчах явно поплыли, их серия без побед уже достигла пяти матчей. В битве дублей хозяева пропустили все три мяча ещё в первом тайме!Крупную победу одержал и «Авангард», который довольно неожиданно разгромил в гостях «Мордовию» (1:4). Уже на 10-й минуте хозяева остались в меньшинстве, а дальше «Авангард» забил трижды подряд. Саранчане сумели отквитать один мяч, но в концовке в компенсированное время Стеклов установил окончательный счёт. Помимо ухудшающихся результатов «Мордовии» отметим ещё одну неприятную тенденцию – на «Мордовию-Арену» приходит всё меньше людей. Матч с «Авангардом» на стадионе посмотрели лишь около 10,5 тысячи человек. Ещё недавно домашние матчи саранского клуба собирали по 20 тысяч человек.Тем временем к первой четвёрке подтягивается… «Чертаново»! Дебютант ФНЛ, состав которого состоит из собственных воспитанников, окончательно освоился в лиге. В 12-м туре «чёртики» продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. На этот раз «Чертаново» сыграло вничью с «Лучом». Вряд ли хозяева остались довольны результатом, ведь гости отыгрались в концовке. Но самое главное, что «Чертаново» обосновалось на 5-м месте лишь в трёх очках от зоны переходных игр. Конечно, пока ещё рано говорить о перспективах молодого клуба, но зато уже сейчас его можно назвать главным открытием первой части сезона.