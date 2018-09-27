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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Спортивный директор "Балтики": у нас сильнейший состав в ФНЛ, но ребятам нужно сыграться
Спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов рассказал о причинах неудачного старта команды.
"Считаю, что по подбору футболистов сильнее нас в ФНЛ клубов нет. Просто у нас сильно обновился состав. Ребятам нужно время, чтобы сыграться. А тут еще началась настоящая эпидемия травм.
В итоге ни в одном матче мы не смогли сыграть в оптимальном составе, на что рассчитывали перед сезоном. Плюс, где-то отвернулась от нас фортуна, а в некоторых играх и судьи допускали результативные ошибки.
Отрыв от группы лидеров небольшой. Выиграй 2-3 игры подряд, и мы будем на вершине таблицы. Уверен, с приходом Игоря Ледяхова мы исправим турнирное положение", - сказал Котов.
Пресс-служба "Балтики"
"Считаю, что по подбору футболистов сильнее нас в ФНЛ клубов нет. Просто у нас сильно обновился состав. Ребятам нужно время, чтобы сыграться. А тут еще началась настоящая эпидемия травм.
В итоге ни в одном матче мы не смогли сыграть в оптимальном составе, на что рассчитывали перед сезоном. Плюс, где-то отвернулась от нас фортуна, а в некоторых играх и судьи допускали результативные ошибки.
Отрыв от группы лидеров небольшой. Выиграй 2-3 игры подряд, и мы будем на вершине таблицы. Уверен, с приходом Игоря Ледяхова мы исправим турнирное положение", - сказал Котов.
Пресс-служба "Балтики"
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