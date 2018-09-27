Новости партнеров

Спортивный директор "Балтики": у нас сильнейший состав в ФНЛ, но ребятам нужно сыграться

Спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов рассказал о причинах неудачного старта команды.

"Считаю, что по подбору футболистов сильнее нас в ФНЛ клубов нет. Просто у нас сильно обновился состав. Ребятам нужно время, чтобы сыграться. А тут еще началась настоящая эпидемия травм.

В итоге ни в одном матче мы не смогли сыграть в оптимальном составе, на что рассчитывали перед сезоном. Плюс, где-то отвернулась от нас фортуна, а в некоторых играх и судьи допускали результативные ошибки.

Отрыв от группы лидеров небольшой. Выиграй 2-3 игры подряд, и мы будем на вершине таблицы. Уверен, с приходом Игоря Ледяхова мы исправим турнирное положение", - сказал Котов.

Пресс-служба "Балтики"
Теги: Балтика Ледяхов
Сегодня, 14:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
это ты так намекаешь, что трансферов больше не будет, и Ледяхов может не дёргаться?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.