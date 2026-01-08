- Можно только поздравить "Зенит", что он всё-таки вернёт вложенные в Жерсона деньги. Жаль, игрок был хороший, но по определённой причине просто не захотел здесь играть. Жерсон просто оказался порядочным парнем и отнёсся с уважением к своим агентам, которых обманули. Он сразу сказал, что не будет здесь играть. Вот и всё, - передаёт слова Канищева "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что "Зенит" и "Крузейро" близки к заключению сделки по переходу в бразильский клуб 28-летнего полузащитника Жерсона. По данным СМИ, сине-бело-голубые получат за бразильца 26 миллионов евро и ещё 4 миллиона в качестве бонусных выплат.
Жерсон перешёл в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года, сумма трансферной компенсации составила 25 миллионов евро по данным портала Transfermarkt. В осенней части сезона хавбек провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах (12 в РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами (1 в РПЛ).
Александр Канищев: Жерсон просто не захотел играть за "Зенит"
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Канищев прокомментировал информацию о вероятной продаже хавбека Жерсона в бразильский "Крузейро".
