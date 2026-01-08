По информации источника, футболист уже прибыл в Брауншвейг и тренируется с командой.
Рене Мампасси перешел в московский "Локомотив" в начале января 2022 года. Всего за клуб защитник провел 21 матч, голевыми действиями не отличился.
Футболист два раза играл за другие клубы на правах аренды из "Локомотива". Мампасси выступал за турецкий "Антальяспор" и бельгийский "Кортрейк".
На данный момент "Айнтрахт Брауншвейг" находится на 13 месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги.
Игрок "Локомотива" проходит просмотр в немецком клубе
Фото: ФК "Локомотив"