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Вратарь "Томи" Мелихов: какая там премьер-лига. Бытовые условия нам не позволят там играть

Вратарь "Томи" Александр Мелихов дал понять, что у команды нет достаточной инфраструктуры и средств для игры в премьер-лиге.

– Амбиции в этом сезоне – выход в премьер-лигу?

– Да какая премьер-лига. Надо смотреть правде в глаза – нам бытовые условия не позволят там играть. Начиная с инфраструктуры, бюджета и так далее. Но на мотивации это никак не отражается. Мы на каждый матч выходим за победой. Чем выше в таблице, тем лучше. А о премьер-лиге пока не задумываемся.

– Сами не удивились, что с таким бюджетом и молодым составом идете в лидерах первого дивизиона?

– Да, поначалу удивлялись. Не думали, что так высоко взлетим. Но у нас собранные и квалифицированные футболисты, с характером, с желанием побеждать. За счет этого, думаю, и выигрываем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Томь
Сегодня, 22:08
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#2  xxd   (Сегодня, 22:50)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Победоносный Зенит
А какие такие бытовые условия. Сами форму не можете постирать? Если платят зарплату и переезды,то остальное с такими деньгами и сами себе оплатите. А если нет милости прошу на завод к станку.

Во первых, вступительный членский взнос в РФПЛ намного вышел чем ФНЛ.
P.s.Премьерка намного дороже вообще по бюджету.Критерии к футбольным полям,инфраструктура и так далее. Знающие люди поправьте меня.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А какие такие бытовые условия. Сами форму не можете постирать? Если платят зарплату и переезды,то остальное с такими деньгами и сами себе оплатите. А если нет милости прошу на завод к станку.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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