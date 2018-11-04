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"СКА-Хабаровск" и "Краснодар-2" сыграли вничью

Завершились два матча ФНЛ.

ФНЛ

20 тур

"Луч" – "Ротор" 1:0

Голы: Замалиев, 31 (пен.)

"Луч": Котляров, Царикаев, Суслов, Патрашко, Степанец, Носов (Калугин, 66), Замалиев, Машнёв (Пономаренко, 76), Визнович (Павленко, 81), Часовских (Гордиенко, 19), Хлебородов

"Ротор": Лобанцев, Васильев, Карпов, Бугаев (Мязин, 46), Пискунов, Самсонов (Николаев, 83), Попов, Воробьёв (Коротаев, 46), Якуба, Лобкарёв, Муллин (Абдулавов, 73)

Предупреждения: Пискунов, 12, Визнович, 16, Самсонов, 21, Царикаев, 22, Бугаев, 30, Калугин, 69

ФНЛ

20 тур

"СКА-Хабаровск" – "Краснодар-2" 2:2

Голы: Казанков, 25, Халназаров, 34, Алейник, 50, Таранов, 56

"СКА-Хабаровск": Соромытько, Гарбуз, Ненахов, Приндета, Хомуха, Алейник (Дедечко, 68), Кабутов, Квеквескири, Казанков, Карасев, Кабаев (Секульский, 59)

"Краснодар-2": Адамов, Назаров (Уткин, 58), Парадин (Татаев, 73), Голубев, Таранов, Ивашин, Мартынов, Мацукатов, Григорян, Халназаров (Катрич, 68), Онугха

Предупреждения: Голубев, 61, Катрич, 82, Казанков, 84, Мартынов, 89
Теги: СКА-Хабаровск Краснодар-2
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