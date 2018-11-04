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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"СКА-Хабаровск" и "Краснодар-2" сыграли вничью
Завершились два матча ФНЛ.
ФНЛ
20 тур
"Луч" – "Ротор" 1:0
Голы: Замалиев, 31 (пен.)
"Луч": Котляров, Царикаев, Суслов, Патрашко, Степанец, Носов (Калугин, 66), Замалиев, Машнёв (Пономаренко, 76), Визнович (Павленко, 81), Часовских (Гордиенко, 19), Хлебородов
"Ротор": Лобанцев, Васильев, Карпов, Бугаев (Мязин, 46), Пискунов, Самсонов (Николаев, 83), Попов, Воробьёв (Коротаев, 46), Якуба, Лобкарёв, Муллин (Абдулавов, 73)
Предупреждения: Пискунов, 12, Визнович, 16, Самсонов, 21, Царикаев, 22, Бугаев, 30, Калугин, 69
ФНЛ
20 тур
"СКА-Хабаровск" – "Краснодар-2" 2:2
Голы: Казанков, 25, Халназаров, 34, Алейник, 50, Таранов, 56
"СКА-Хабаровск": Соромытько, Гарбуз, Ненахов, Приндета, Хомуха, Алейник (Дедечко, 68), Кабутов, Квеквескири, Казанков, Карасев, Кабаев (Секульский, 59)
"Краснодар-2": Адамов, Назаров (Уткин, 58), Парадин (Татаев, 73), Голубев, Таранов, Ивашин, Мартынов, Мацукатов, Григорян, Халназаров (Катрич, 68), Онугха
Предупреждения: Голубев, 61, Катрич, 82, Казанков, 84, Мартынов, 89
ФНЛ
20 тур
"Луч" – "Ротор" 1:0
Голы: Замалиев, 31 (пен.)
"Луч": Котляров, Царикаев, Суслов, Патрашко, Степанец, Носов (Калугин, 66), Замалиев, Машнёв (Пономаренко, 76), Визнович (Павленко, 81), Часовских (Гордиенко, 19), Хлебородов
"Ротор": Лобанцев, Васильев, Карпов, Бугаев (Мязин, 46), Пискунов, Самсонов (Николаев, 83), Попов, Воробьёв (Коротаев, 46), Якуба, Лобкарёв, Муллин (Абдулавов, 73)
Предупреждения: Пискунов, 12, Визнович, 16, Самсонов, 21, Царикаев, 22, Бугаев, 30, Калугин, 69
ФНЛ
20 тур
"СКА-Хабаровск" – "Краснодар-2" 2:2
Голы: Казанков, 25, Халназаров, 34, Алейник, 50, Таранов, 56
"СКА-Хабаровск": Соромытько, Гарбуз, Ненахов, Приндета, Хомуха, Алейник (Дедечко, 68), Кабутов, Квеквескири, Казанков, Карасев, Кабаев (Секульский, 59)
"Краснодар-2": Адамов, Назаров (Уткин, 58), Парадин (Татаев, 73), Голубев, Таранов, Ивашин, Мартынов, Мацукатов, Григорян, Халназаров (Катрич, 68), Онугха
Предупреждения: Голубев, 61, Катрич, 82, Казанков, 84, Мартынов, 89
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