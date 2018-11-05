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Игорь Ледяхов после матча с "Тамбовом" (0:2): стыдно за российский футбол

Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов подвел итоги выездного матча с "Тамбовом" (0:2).

"Мне стыдно за российский футбол. Я много чего видел в футболе, но то, что увидел сегодня…

Сегодня творился полный беспредел. Мне добавить нечего", – сказал Ледяхов.

Игроки Ледяхов получили 6 желтых карточек и одну красную. Второй гол "Балтика" пропустила на 90-й минуте с пенальти.
Теги: Балтика Тамбов Ледяхов
Сегодня, 10:22
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