Игорь Ледяхов после матча с "Тамбовом" (0:2): стыдно за российский футбол

Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов подвел итоги выездного матча с "Тамбовом" (0:2)."Мне стыдно за российский футбол. Я много чего видел в футболе, но то, что увидел сегодня…Сегодня творился полный беспредел. Мне добавить нечего", – сказал Ледяхов.Игроки Ледяхов получили 6 желтых карточек и одну красную. Второй гол "Балтика" пропустила на 90-й минуте с пенальти.