Один из матчей 21-го тура ФНЛ начнется в 7:00 по московскому времени

Матч 21-го тура ФНЛ "Луч" - "Нижний Новгород", запланированный на 10 ноября, начнется в 7:00 по московскому времени (в 14:00 по местному)."Луч" уже не в первый раз за кампанию начнет игру так рано - ранее в 7 утра мск дальневосточники принимали "Ротор" и одержали минимальную победу.