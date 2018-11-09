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Один из матчей 21-го тура ФНЛ начнется в 7:00 по московскому времени

Матч 21-го тура ФНЛ "Луч" - "Нижний Новгород", запланированный на 10 ноября, начнется в 7:00 по московскому времени (в 14:00 по местному).

"Луч" уже не в первый раз за кампанию начнет игру так рано - ранее в 7 утра мск дальневосточники принимали "Ротор" и одержали минимальную победу.

Спорт уик-енд
Теги: Луч-Энергия Нижний Новгород
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