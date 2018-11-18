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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
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Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
"Зенит-2" проиграл "Лучу"
"Зенит-2" уступил "Лучу" в матче 23-го тура ФНЛ (0:1).
ФНЛ
23-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Луч" (Владивосток) - 0:1
Гол: Суслов, 79.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Рукас, Пенчиков, Бугриев, Богаев (Плотников, 83), Казаков (Макеев, 75), Мусаев (Иванов, 68), Камышев, Прудников (Сергеев, 59), Воробьев.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Визнович, 74), Замалиев, Дзахов, Машнев (Патрашко, 90+1), Носов (Пономаренко, 84), Голышев (Калугин, 53).
Предупреждения: Казаков, 30. Степанец, 40. Пенчиков, 45. Богаев, 78. Камышев, 90+4.
ФНЛ
23-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Луч" (Владивосток) - 0:1
Гол: Суслов, 79.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Рукас, Пенчиков, Бугриев, Богаев (Плотников, 83), Казаков (Макеев, 75), Мусаев (Иванов, 68), Камышев, Прудников (Сергеев, 59), Воробьев.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Визнович, 74), Замалиев, Дзахов, Машнев (Патрашко, 90+1), Носов (Пономаренко, 84), Голышев (Калугин, 53).
Предупреждения: Казаков, 30. Степанец, 40. Пенчиков, 45. Богаев, 78. Камышев, 90+4.
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