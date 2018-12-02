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Юрий Калитвинцев – основной претендент на назначение в "Ротор"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев является основным кандидатом на пост главного тренера "Ротора" после отставки Роберта Евдокимова.

Калитвинцев ранее выступал за волгоградский клуб как игрок.

Также "Ротор" рассматривает кандидатуры Александра Бородюка, Юрия Красножана, тренера "Ротора-2" Игоря Меньщикова, Валерия Есипова, Олега Стогова, Дмитрия Петренко и Льва Иванова.

РИАЦ
Теги: Калитвинцев Ротор
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#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
28 марта 2016, 00:20

Бывший полузащитник «Ротора», московского и киевского «Динамо» Юрий Калитвинцев, ранее тренировавший нижегородскую «Волгу», признался, что не выберет для работы Россию.

«Наверное, в Россию не поеду. Я не так категоричен. Считаю, человек, который говорит категорично, – невежда. Но если у меня будет альтернатива, рассмотрю её не в пользу России.


правда, после этого интервью он немедленно возглавил московское Динамо..

что ж ты, фраер, сдал назад (С)..

а вот ЭТОтыц его майданутый сiн, кстати..


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 10:48)
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Это был пожалуй лучший игрок Ротора за всю историю,но как тренер Красножан конечно же лучше.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
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