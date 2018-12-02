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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Калитвинцев – основной претендент на назначение в "Ротор"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев является основным кандидатом на пост главного тренера "Ротора" после отставки Роберта Евдокимова.
Калитвинцев ранее выступал за волгоградский клуб как игрок.
Также "Ротор" рассматривает кандидатуры Александра Бородюка, Юрия Красножана, тренера "Ротора-2" Игоря Меньщикова, Валерия Есипова, Олега Стогова, Дмитрия Петренко и Льва Иванова.
РИАЦ
Калитвинцев ранее выступал за волгоградский клуб как игрок.
Также "Ротор" рассматривает кандидатуры Александра Бородюка, Юрия Красножана, тренера "Ротора-2" Игоря Меньщикова, Валерия Есипова, Олега Стогова, Дмитрия Петренко и Льва Иванова.
РИАЦ
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