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Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского "Спартака".

"Покидаю клуб в связи с семейными обстоятельствами. Заявление пока не написал", – сказал Газзаев.

Газзаев возглавил "Спартак Владикавказ" в январе 2018 года, на данный момент клуб из столицы Северной Осетии занимает 12-е место в южной зоне Олимп-ПФЛ.

По данным Ossetia News, основным кандидатом на замену Газзаева является Спартак Гогниев.
Теги: Газзаев Ю. Гогниев
Сегодня, 14:22
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:50)
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Болеет за:
ЦСКА
Горячий парень.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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