"Посмотрим, как Гусев проявит себя в роли главного тренера, но лично мне кажется, что ничего хорошего не выйдет. Будет плюсом, если он сможет наладить атмосферу в раздевалке, успокоить ребят. За четыре игры у руля команды, он оставил неоднозначное впечатление о себе. По весне будет видно, что он из себя представляет как тренер. Но мое мнение: летом "Динамо" нужен сильный тренер", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня и на данный момент продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России. После ухода Карпина руководство клуба назначило Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера. В четырех матчах под его руководством команда одержала лишь одну победу.
В декабре бело-голубые объявили, что Гусев останется на посту главного тренера до конца сезона-2025/26. По итогам 18 сыгранных туров клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.
Силкин - о Гусеве: оставил неоднозначное впечатление о себе
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"