"Не знаю, какие СМИ сообщили о назначении Евсеева в "Динамо". Сегодня все всё узнают из официальных каналов "Черноморца" и "Динамо" Махачкала. Новостей ждать", - цитирует Гордиюка "Чемпионат".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что махачкалинское "Динамо" выплатит новороссийскому "Черноморцу" 2,5 миллионов рублей за выкуп контракта Вадима Евсеева. Ожидается, что специалист возглавит команду до конца текущего сезона, а соглашение с ним будет продлено, если команда не вылетит из РПЛ.
В декабре текущего года махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что на пост главного тренера рассматриваются кандидатуры Вадима Евсеева и Игоря Черевченко. По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.
В "Черноморце" высказались о возможном назначении Евсеева в махачкалинское "Динамо"
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Константин Гордиюк высказался о возможном уходе Вадима Евсеева в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"