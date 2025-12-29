Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Евсеев прокомментировал назначение на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"

Вадим Евсеев высказался о назначении на пост главного тренера махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Ленинградец"
"Поступило предложение, долго вели переговоры и решили", - приводит слова Евсеева "Матч ТВ".

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо". В текущем сезоне специалист занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце", который выступает в Первой Лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится