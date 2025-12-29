"Поступило предложение, долго вели переговоры и решили", - приводит слова Евсеева "Матч ТВ".
Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо". В текущем сезоне специалист занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце", который выступает в Первой Лиге.
Евсеев прокомментировал назначение на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"
Фото: ФК "Ленинградец"