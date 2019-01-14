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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
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"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
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Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Курский "Авангард" может прекратить существование
Курский "Авангард" может прекратить свое существование, передает портал "Вести-Курск".
Сообщается, что футболисты на данный момент не вышли из отпуска. Подготовка ко второй части сезона ФНЛ находится под вопросом. Главная причина - задолженности по зарплате игрокам за четыре месяца. Игрокам не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда "Авангард" играл в Кубке России. Это свыше 100 миллионов рублей.
Сообщается, что футболисты на данный момент не вышли из отпуска. Подготовка ко второй части сезона ФНЛ находится под вопросом. Главная причина - задолженности по зарплате игрокам за четыре месяца. Игрокам не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда "Авангард" играл в Кубке России. Это свыше 100 миллионов рублей.
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