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Курский "Авангард" может прекратить существование

Курский "Авангард" может прекратить свое существование, передает портал "Вести-Курск".

Сообщается, что футболисты на данный момент не вышли из отпуска. Подготовка ко второй части сезона ФНЛ находится под вопросом. Главная причина - задолженности по зарплате игрокам за четыре месяца. Игрокам не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда "Авангард" играл в Кубке России. Это свыше 100 миллионов рублей.
Теги: Авангард
Сегодня, 19:48
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#3  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
ЦСКА
.и йух на этот авангард!Это было понятно как только он вышел в фнл.
Следующий Тамбов.Через год,после вылета из РПЛ.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"эффект домино" продолжается в нашем футболе, свежее это Анжи ,Томь, теперь Авангард. Еще вспомним Аланию ,Жемчужину и т.д. и т.п.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:51)
  • -3
  •  (5)
online

Беда. Потеря для мирового футбола, но только для футбола. Если глобально, то у России есть другой Авангард от которого весь мир трясется


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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