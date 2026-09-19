Хомуха высоко оценил тренерский штаб ЦСКА

"Тренерский штаб Игдисамова подобран таким образом, что там собрались опытные люди, которые знают, как добиваться результата. Главный тренер прислушивается к своему штабу. Все вместе это позволяет команде находиться в верхней части турнирной таблицы", - сказал Хомуха "Матч ТВ".
На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 9 матчах. Команда Дмитрия Игдисамова одержала 5 побед и 4 раза сыграла вничью.
Российский специалист возглавляет "армейцев" с начала мая 2026 года.