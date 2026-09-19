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Хомуха высоко оценил тренерский штаб ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о тренерском штабе команды.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Хомуха заявил, что тренерский штаб ЦСКА помогает команде находиться в верхней части таблицы РПЛ.

"Тренерский штаб Игдисамова подобран таким образом, что там собрались опытные люди, которые знают, как добиваться результата. Главный тренер прислушивается к своему штабу. Все вместе это позволяет команде находиться в верхней части турнирной таблицы", - сказал Хомуха "Матч ТВ".

На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 9 матчах. Команда Дмитрия Игдисамова одержала 5 побед и 4 раза сыграла вничью.

Российский специалист возглавляет "армейцев" с начала мая 2026 года.

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