Новости партнеров

Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард"

Полузащитник "Балтики" Максим Григорьев продолжит карьеру в курском "Авангарде", сообщает "Чемпионат.сом".

Григорьев перейдёт в "Авангард" на правах свободного агента и достанется клубу бесплатно. Футболист будет выступать за команду из Курска как минимум до конца сезона.
Теги: Григорьев Балтика Авангард
Вчера, 23:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.