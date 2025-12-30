"Добро пожаловать в команду, Максим!", - написано в Telegram-канале "Сокола".
Ранее Максим Кутовой являлся игроком "СКА-Хабаровска". В текущем сезоне нападающий провел 10 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Кутовой является воспитанником "Краснодара". За основной состав "быков" игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.
Экс-игрок "Краснодара" подписал контракт с "Соколом"
Фото: ФК "Краснодар"