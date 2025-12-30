Матчи Скрыть

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Экс-игрок "Краснодара" подписал контракт с "Соколом"

Бывший игрок "Краснодара" Максим Кутовой стал игроком саратовского "Сокола".
Фото: ФК "Краснодар"
"Добро пожаловать в команду, Максим!", - написано в Telegram-канале "Сокола".

Ранее Максим Кутовой являлся игроком "СКА-Хабаровска". В текущем сезоне нападающий провел 10 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Кутовой является воспитанником "Краснодара". За основной состав "быков" игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

