Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Шальке"

Фото: ФК "Шальке"

По информации источника, сумма возможного трансфера может составить 5-6 миллионов евро.



Виталий Беккер является воспитанником "Шальке". В текущем сезоне за основной состав клуба левый защитник провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с немецким футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.



Источник: Fu?ballminister

