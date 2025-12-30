Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Шальке"

"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к левому защитнику "Шальке" Виталию Беккеру.
Фото: ФК "Шальке"
По информации источника, сумма возможного трансфера может составить 5-6 миллионов евро.

Виталий Беккер является воспитанником "Шальке". В текущем сезоне за основной состав клуба левый защитник провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с немецким футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Источник: Fu?ballminister

