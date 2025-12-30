По информации источника, сумма возможного трансфера может составить 5-6 миллионов евро.
Виталий Беккер является воспитанником "Шальке". В текущем сезоне за основной состав клуба левый защитник провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с немецким футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Источник: Fu?ballminister
Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Шальке"
"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к левому защитнику "Шальке" Виталию Беккеру.
Фото: ФК "Шальке"