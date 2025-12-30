Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Игрок "Зенита" рассказал, есть ли у Глушенкова звездная болезнь

Футболист "Зенита" Вадим Шилов высказался о Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Нет, я бы не сказал, что у него непростой характер. Все так говорят, но он абсолютно адекватный человек, без звёздной болезни. Я такого за ним не замечал", - сказал Шилов "Чемпионату".

Максим Глушенков является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится