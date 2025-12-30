"Нет, я бы не сказал, что у него непростой характер. Все так говорят, но он абсолютно адекватный человек, без звёздной болезни. Я такого за ним не замечал", - сказал Шилов "Чемпионату".
Максим Глушенков является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.
Игрок "Зенита" рассказал, есть ли у Глушенкова звездная болезнь
Футболист "Зенита" Вадим Шилов высказался о Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"