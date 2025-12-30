"Главное разочарование 2025 года - "Динамо". Внутриклубная возня оказалась сильнее желания выигрывать. Там всё безнадёжно. Если всё останется как есть, "Динамо" может не стать чемпионом все сто лет", - сказал Червиченко Metaratings.
На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.
Следующая игра "Динамо" в РПЛ состоится 1 марта против самарских "Крыльев Советов".
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал главное разочарование 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"