Глеб Никитин: задача "Нижнего Новгорода" - выйти в РПЛ в следующем сезоне
Перед футбольным клубом "Нижний Новгород" стоит цель выйти в РПЛ по итогам следующего сезона, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Нижний Новгород" по итогам двух встреч проиграл самарским "Крыльям Советов" в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.
"Конечно, мы ставим себе цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей", - цитирует Никитина "РИА Новости".
"Нижний Новгород" по итогам двух встреч проиграл самарским "Крыльям Советов" в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.
"Конечно, мы ставим себе цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей", - цитирует Никитина "РИА Новости".