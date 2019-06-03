Глеб Никитин: задача "Нижнего Новгорода" - выйти в РПЛ в следующем сезоне

Перед футбольным клубом "Нижний Новгород" стоит цель выйти в РПЛ по итогам следующего сезона, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижний Новгород" по итогам двух встреч проиграл самарским "Крыльям Советов" в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.
"Конечно, мы ставим себе цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей", - цитирует Никитина "РИА Новости".
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 12:20
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