Дмитрий Кириченко: информация, что я возглавлю армянский клуб, неверна
Бывший главный тренер Дмитрий Кириченко рассказал о своем тренерском будущем.
"Информация о том, что я возглавлю армянский клуб, является неверной. Я рассматриваю предложения, но пока большего не могу сказать. Конкретики на сегодняшний день нет, чтобы о чем-то говорить", - цитирует Кириченко Sport24.
"Информация о том, что я возглавлю армянский клуб, является неверной. Я рассматриваю предложения, но пока большего не могу сказать. Конкретики на сегодняшний день нет, чтобы о чем-то говорить", - цитирует Кириченко Sport24.