Титов: не соглашусь, что у "Спартака" или "Зенита" есть какой-то кризис

Бывший футболист сборной России Егор Титов прокомментировал текущую ситуацию в «Спартаке» и «Зените».
Фото: ФК "Спартак"
«У Станковича действующий контракт. Допускаю, что его могут уволить. Но давайте исходить из того, что у человека действующий контракт. Ближайший матч в РПЛ — супердерби «Спартак» — «Зенит» при своих болельщиках, где всё можно немножко исправить. Уверен, что шансы неплохие. «Зенит», как мы видели, сегодня тоже не в лучшем состоянии. Но не соглашусь, что у «Спартака» или «Зенита» есть какой-то кризис. Против обеих команд играют от обороны, взломать их очень сложно», — заявил Титов «Чемпионату».

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. После 4 сыгранных туров петербуржцы с 5 набранными очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

В субботу, 9 августа, красно-белые проиграли московскому «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.

В 5-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком».

