Форвард "Торпедо" Игорь Лебеденко, автор победного гола в матче Олимп-ФНЛ с "Армавиром" (2:1), прокомментировал конфликт с фанатами черно-белых.
– Торпедовские болельщики неоднозначно встретили ваше возвращение, нередко скандируя неприятные кричалки в ваш адрес. После вашего гола ситуация может измениться?
– Надеюсь, что изменится. Со всеми болельщиками во всех командах у меня были хорошие отношения. Как исправить? Только игрой смогу им доказать, потому что словами точно не получится.
– Сколько голов планируете забить в этом сезоне?
– Совершенно не влияет. Будет гораздо важнее, если я забью один мяч и помогу решить задачи команды, нежели чем я забью больше голов, но мы будем в нижней части таблицы.
– Какая-то конкретная задача стоит у команды?
– Выигрывать в каждом матче, – сказал Лебеденко.
"СЭ"
Игорь Лебеденко: словами расположение болельщиков "Торпедо" точно не верну
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