Игорь Лебеденко: словами расположение болельщиков "Торпедо" точно не верну

Форвард "Торпедо" Игорь Лебеденко, автор победного гола в матче Олимп-ФНЛ с "Армавиром" (2:1), прокомментировал конфликт с фанатами черно-белых.– Надеюсь, что изменится. Со всеми болельщиками во всех командах у меня были хорошие отношения. Как исправить? Только игрой смогу им доказать, потому что словами точно не получится.– Совершенно не влияет. Будет гораздо важнее, если я забью один мяч и помогу решить задачи команды, нежели чем я забью больше голов, но мы будем в нижней части таблицы.– Выигрывать в каждом матче, – сказал Лебеденко.