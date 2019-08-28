Защитник "Торпедо" Роман Шишкин прокомментировал высказывание спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова, который намекнул, что переговоры с футболистом сорвались из-за его высоких финансовых требований.
"Смысл мне как-то отвечать Худякову? Я за всем слежу, прессу читаю, но на этом акцентировать внимание не хотел бы. Переговоры с "Тамбовом" были, как и с другими командами. Всё преподнесли так, будто у меня все моменты замыкаются исключительно на деньгах. Но все понимают, что это не так. "Тамбов" для того, чтобы играть, но "Торпедо" и остальные команды также созданы для этого. Самое главное, что финансовая сторона для меня не была на первом месте.
Кому-то что-то доказывать я не хочу. Самому себе – да, из этого и надо исходить. Кому мне доказывать? "Спартаку", "Локомотиву" и "Краснодару"? Оценивать не мне же. Доказать это вообще громкое слово, я просто чувствую, что сил играть у меня ещё очень много", - цитирует Шишкина "Чемпионат".
Роман Шишкин - о заявлении "Тамбова": у меня не всё замыкается на деньгах
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