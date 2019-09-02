Матч 12-го тура ФНЛ "Нижний Новгород" — "Армавир" будет судить Владислав Безбородов

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2019/20, которые пройдут 7 и 8 сентября.

Фото: "Спорт-экспресс"