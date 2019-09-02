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Матч 12-го тура ФНЛ "Нижний Новгород" — "Армавир" будет судить Владислав Безбородов

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2019/20, которые пройдут 7 и 8 сентября.
Фото: "Спорт-экспресс"
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2019/20, которые пройдут 7 и 8 сентября.

7 сентября, суббота

Нижний Новгород — Армавир: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор - Андрей Иванов (Кострома); делегат - Сергей Бондарь (Московская область).

СКА-Хабаровск – Авангард: Алексей Сухой (Люберцы) - Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); инспектор - Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре); делегат - Юрий Кузнецов (Москва).

Чертаново — Нефтехимик: Михаил Вилков (Нижний Новгород) - Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея); инспектор - Виктор Пышкин (Москва); делегат - Александр Коротченко (Салават).

Шинник — Томь: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор - Сергей Рощин (Кисловодск); делегат - Андрей Губарьков (Москва).

Спартак-2 — Краснодар-2: Игорь Панин (Московская область) - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Виталий Дроздов (Москва); делегат - Петр Петухов (Москва).

Мордовия — Луч: Станислав Васильев (Ижевск) - Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); инспектор - Алексей Резников (Ярославль); делегат - Яков Брегман (Москва).

Факел — Енисей: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) - Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат - Юрий Ключников (Москва).

Чайка — Ротор: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Сергей Барабаш (Ставрополь); делегат - Андрей Балакирев (Саранск).

8 сентября, воскресенье

Торпедо Москва — Химки: Николай Волошин (Смоленск) - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Николай Голубев (Санкт-Петербург); делегат - Владимир Крысин (Хабаровск).

Текстильщик — Балтика: Павел Кукуян (Сочи) - Антон Аверьянов (Москва), Николай Еремин (Москва); инспектор - Михаил Веселовский (Владимирская область); делегат - Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Официальный сайт ФНЛ


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Теги: ФНЛ Безбородов
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