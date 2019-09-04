За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи по 5 тысяч рублей заплатят старший тренер "Авангарда" Олег Василенко, главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев. За появление на поле постороннего лица "Торпедо" оштрафовано на 10 тысяч.
10 тысяч рублей заплатит "Луч" за скандирование зрителями нецензурных выражений во время матча со "СКА-Хабаровском. Еще 10 тысяч рублей "Луч" заплатит за бросание зрителей предметов на трибуны, поле и прилегающую территорию. За неправомерные действия зрителей "Луч" также оштрафован на 10 тысяч рублей.
10 тысяч рублей заплатит "Томь" за скандирование зрителями нецензурных выражений во время матча с "Нефтехимиком". "Химки" тоже оштрафованы на 10 тысяч рублей. Речь идет о матче со"Спартаком-2". "Чайка", "Нефтехимик" и "Торпедо Москва" оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. "Шинник", "Мордовия" и "Чертаново" заплатят по 15 тысяч рублей, а "Нижний Новгород" и "Армавир" - по 10 тысяч рублей.
Официальный сайт ФНЛ
"Луч" оштрафован на 30 тысяч рублей
В Доме футбола на Таганке вчера, 4 сентября, прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 11-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20.
Фото: ФК "Луч"
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