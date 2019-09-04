"Луч" оштрафован на 30 тысяч рублей

В Доме футбола на Таганке вчера, 4 сентября, прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 11-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20.

Фото: ФК "Луч"