» » "Луч" оштрафован на 30 тысяч рублей

"Луч" оштрафован на 30 тысяч рублей

В Доме футбола на Таганке вчера, 4 сентября, прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 11-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20.
Фото: ФК "Луч"
За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи по 5 тысяч рублей заплатят старший тренер "Авангарда" Олег Василенко, главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев. За появление на поле постороннего лица "Торпедо" оштрафовано на 10 тысяч.

10 тысяч рублей заплатит "Луч" за скандирование зрителями нецензурных выражений во время матча со "СКА-Хабаровском. Еще 10 тысяч рублей "Луч" заплатит за бросание зрителей предметов на трибуны, поле и прилегающую территорию. За неправомерные действия зрителей "Луч" также оштрафован на 10 тысяч рублей.

10 тысяч рублей заплатит "Томь" за скандирование зрителями нецензурных выражений во время матча с "Нефтехимиком". "Химки" тоже оштрафованы на 10 тысяч рублей. Речь идет о матче со"Спартаком-2". "Чайка", "Нефтехимик" и "Торпедо Москва" оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. "Шинник", "Мордовия" и "Чертаново" заплатят по 15 тысяч рублей, а "Нижний Новгород" и "Армавир" - по 10 тысяч рублей.

Официальный сайт ФНЛ


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: ФНЛ Луч Авангард Нижний Новгород Торпедо Томь Нефтехимик Химки Шинник Мордовия Чертаново
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: самые большие премиальные в РПЛ за победу – у "Зенита", "Ростова" и "Оренбурга"
Тимур Гурцкая: желаю Глушакову перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне Карреры
"Луч" оштрафован на 30 тысяч рублей
Диего Форлан оценил шансы "Атлетико" в борьбе с "Реалом" и "Барселоной"
Хет-трик форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию 5
"Монпелье" расторг контракт с бывшим полузащитником "Ахмата" Пирисом
Луи Ван Гал: в "Барселоне" не используют талант де Йонга
Денис Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами 8
Жену Янсена попросили покинуть стадион во время матча чемпионата Ирана
Фанат "Рейнджерс" поиздевался над сестрой капитана "Селтика". Она умерла от рака в 2008-м
Денис Глушаков: "Ростов" интересовался мной, когда размышлял о том, оставить ли Еременко
Алан Дзагоев: рад, что в Кубке выпала именно "Алания". Для меня это повод лишний раз съездить домой
Защитника "Баварии" Боатенга подозревают в избиении бывшей жены
Роман Зобнин: кто в Европе отдаст за меня большие деньги? Никто 6
Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ
Пако Алькасер: если Санчо не потеряет голову, он станет одним из лучших в мире
У игрока "Халла" диагностировали рак кишечника
Алексис Санчес: мне осталось играть еще 5-6 лет в Европе
Роман Орещук: мама Филиппа переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят 1
Футболисту "Динамо" Н’Жи, по ошибке выложившему интимное видео, подарили Оскар и селфи-палку 1
Алиссон объяснил, почему вратарю почти невозможно выиграть "Золотой мяч"
Тренер "Зенита" Оливейра: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии 1
Кепа - об инциденте с Сарри: не горжусь тем, что произошло
ЦСКА предлагал Боласье зарплату свыше 4 млн евро в год 32
Джейдон Санчо - о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против
"Локомотив" огласил заявку на Лигу чемпионов 1
Клеман Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, "Барселона" может спокойно работать
Тома Мёнье - об оскорблениях в адрес Лукаку: проблема в том, что это уже стало нормой
В "ПСЖ" Икарди будет получать в два раза больше, чем в "Интере"
Неймар расплакался, узнав, что "ПСЖ" отказался продавать его "Барсе" 2
Все новости