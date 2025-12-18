Канчельскис: я бы с удовольствием рекомендовал Сафонова в "Манчестер Юнайтед"

"С удовольствием хотел бы увидеть его в "Манчестер Юнайтед". Если будут предложения, то, конечно, я бы его рекомендовал. Почему бы нет. Я считаю, что после Игоря Акинфеева он номер два. Акинфеев — первый, а он второй. Дай бог, чтобы у него появился шанс и в таком клубе", - цитирует Канчельскиса "Советский Спорт".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В составе парижан россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
Вчера, 17 декабря, парижане одержали победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов российский голкипер отразил четыре пенальти.
