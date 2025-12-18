Агент Глебова высказался о возможном переходе футболиста ЦСКА в европейский клуб

"Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами", - приводит слова агента "Советский Спорт".
В сезоне-2025/26 Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 23 матча и отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего вингера в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2028 года.
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками в своем активе.
Фото: ПФК ЦСКА