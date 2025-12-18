Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
3 - 1 3 1
Хамрун СпартансЗавершен
Слован
1 - 0 1 0
ХеккенЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СамсунспорЗавершен
Легия
4 - 1 4 1
ЛинкольнЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
БрейдабликЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Динамо Киев
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Лозанна
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Райо Вальекано
3 - 0 3 0
ДритаЗавершен
АЕК Ларнака
1 - 0 1 0
ШкендияЗавершен
Целе
0 - 0 0 0
ШелбурнЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
КуПСЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
РиекаЗавершен
Сигма
1 - 2 1 2
ЛехЗавершен
АЕК Афины
3 - 2 3 2
Университатя КрайоваЗавершен
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
ЯгеллонияЗавершен
Зриньски
1 - 1 1 1
РапидЗавершен

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
МиланЗавершен

Агент Глебова высказался о возможном переходе футболиста ЦСКА в европейский клуб

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о возможном переходе игрока в европейский клуб.
"Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами", - приводит слова агента "Советский Спорт".

В сезоне-2025/26 Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 23 матча и отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего вингера в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2028 года.

После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками в своем активе.

