"Каждый год — это шаг вперед, он движется, ему всего 23. Главное, что получилось вернуться после травмы. Весной мы увидим прежнего Костю на 100 процентов, сейчас, наверное, он вернулся на 70 процентов от того, что было", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин вышел на поле в составе московского "Динамо" в 15 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи.
В ноябре бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом.
Агент Тюкавина: весной мы увидим прежнего Костю на 100 процентов
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, оценил игру своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"