Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
3 - 1 3 1
Хамрун СпартансЗавершен
Слован
1 - 0 1 0
ХеккенЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СамсунспорЗавершен
Легия
4 - 1 4 1
ЛинкольнЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
БрейдабликЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Динамо Киев
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Лозанна
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Райо Вальекано
3 - 0 3 0
ДритаЗавершен
АЕК Ларнака
1 - 0 1 0
ШкендияЗавершен
Целе
0 - 0 0 0
ШелбурнЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
КуПСЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
РиекаЗавершен
Сигма
1 - 2 1 2
ЛехЗавершен
АЕК Афины
3 - 2 3 2
Университатя КрайоваЗавершен
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
ЯгеллонияЗавершен
Зриньски
1 - 1 1 1
РапидЗавершен

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
МиланЗавершен

Агент Боккетти рассказал, готов ли итальянец возглавить "Спартак"

Футбольный агент Андреа Дамико, представляющий интересы экс-игрока "Спартака" Сальваторе Боккетти, рассказал, готов ли итальянец стать главным тренером красно-белых.
Фото: GETTY IMAGES
"Сальваторе любит "Спартак", но сейчас у него контракт с командой "Аталанты" U-23. Он был чемпионом со "Спартаком", тренировал "Верону" и чудесным образом спас клуб от вылета из Серии А.

"Спартак" и Москва всегда для него будут домом", - цитирует Дамико Sport24.

Сальваторе Боккетти выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год, также он был игроком казанского "Рубина". После завершения карьеры профессионального футболиста итальянец был главным тренером "Вероны" и "Монцы".

В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками.

