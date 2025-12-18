Агент Боккетти рассказал, готов ли итальянец возглавить "Спартак"

"Сальваторе любит "Спартак", но сейчас у него контракт с командой "Аталанты" U-23. Он был чемпионом со "Спартаком", тренировал "Верону" и чудесным образом спас клуб от вылета из Серии А.
"Спартак" и Москва всегда для него будут домом", - цитирует Дамико Sport24.
Сальваторе Боккетти выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год, также он был игроком казанского "Рубина". После завершения карьеры профессионального футболиста итальянец был главным тренером "Вероны" и "Монцы".
В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками.
Фото: GETTY IMAGES