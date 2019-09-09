Николай Савичев и Дмитрий Воецкий – лучшие тренеры ФНЛ в августе

Лучшим тренером Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в августе по версии Футбольной Национальной Лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Фото: ФК «Торпедо Москва»