Наставник черно-белых победил за явным преимуществом, как и его коллега из «Химок» Андрей Талалаев месяцем раньше. Его команда выиграла шесть матчей из шести возможных и вырвалась на первое место, отодвинув тех самых химчан.
В голосовании болельщиков с небольшим преимуществом победил главный тренер «Чайки» Дмитрий Воецкий, за которого высказалось 24,7% проголосовавших, информирует официальный сайт ФНЛ.
Николай Савичев и Дмитрий Воецкий – лучшие тренеры ФНЛ в августе
Лучшим тренером Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в августе по версии Футбольной Национальной Лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Фото: ФК «Торпедо Москва»
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