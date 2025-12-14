Колосков прокомментировал возвращение Тюкавина после травмы

- Тюкавин мало забивает? Какое-то время ему нужно, чтобы заново прочувствовать игру, обрести уверенность в себе. Уже весной он может прибавить в результативности, - сказал Колосков "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко в 18-ти матчах РПЛ.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего "Динамо" Константина Тюкавина после восстановления от травмы.
Фото: ФК "Динамо" Москва