Калининградский клуб не проигрывает с 3 августа и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. В последнем туре "Балтика" обыграла на выезде "Химки" (1:0), которые занимают вторую позицию.
"Мы приехали уверенные в своих силах, несмотря на то, что не так давно отыграли 120 минут в Кубке России с московским "Локомотивом". "Балтика" не была в идеальном состоянии, футболисты не в самых лучших кондициях, но нам хватило уверенности и напора, чтобы добыть три очка.
В чем наш секрет? Это результат кропотливой работы на тренировках. Плюс хорошая организация процесса и виденье игры тренерским штабом. Руководство нам доверяет, что вселяет уверенность в ребят, выходящих на поле.
Нет времени особо расслабляться, думаем о следующей встрече. Нам предстоит дома принять "Краснодар-2", так что все мысли только об этом. Мы немного перевели дух в понедельник (30 сентября), и все, начинаем готовиться. За победу над "Химками" не дается шесть очков, так что не время расслабляться. К концу сезона будем смотреть.
Какие цели поставлены перед командой? Нам надо выигрывать каждый матч, идти шаг за шагом. Если добиваться успеха в каждой встрече, то тогда цели будут самыми высокими", — приводит слова Кашчелана News.ru.
Полузащитник "Балтики" Кашчелан: нам надо выигрывать каждый матч, идти шаг за шагом
Полузащитник "Балтики" Младен Кашчелан оценил последние результаты команды.
Фото: Youtube-канал FC Baltika
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