В матче 17-го тура первенства ФНЛ "Химки" обыграли "Мордовию" со счетом 4:0.
ФНЛ
17 тур
Голы: Алиев, 5, Корян, 24, Алиев, 47, Кухарчук, 74
Химки: Лантратов, Почивалин, Данилкин, Филин (Смирнов, 85), Тихий, Полярус (Кухарчук, 62), Скворцов (Барков, 62), Корян, Нетфуллин (Мишуков, 69), Трошечкин, Алиев (Евдокимов, 79)
Мордовия: Смирнов, Климов, Хрипков, Ятченко (Калиханов, 74), Юсупов, Орлов (Мухаметшин, 60), Соболев (Федак, 67), Адаев, Поярков, Ермаков
Предупреждения: Навлётов, 7, Адаев, 7, Нетфуллин, 20, Юсупов, 27
"Химки" с крупным счетом обыграли "Мордовию"
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