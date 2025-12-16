Матчи Скрыть

Пономарев: Чалов даже уровень "Пари НН" не тянет, в ФНЛ бы не прижился

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал идею о возвращении нападающего Фёдора Чалова в московский клуб.
Фото: Getty Images
"У Чалова сейчас никакого мастерства нет. Для ЦСКА сейчас это будет тормоз в атаке, под игру Челестини он не подходит. Чалов даже уровень "Пари НН" не тянет. Больше скажу, он в ФНЛ бы не прижился, там и то игроки быстрее", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

Федор Чалов является футболистом греческого ПАОКа с начала августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

На данный момент "Пари НН" из Нижнего Новгорода занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 18-ти матчах.

