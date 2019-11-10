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Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Известный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды "СКА-Ростов", купил и подарил своей команде новый автобус.

"Перед матчем СКА — "Волгарь" на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики», — говорится в сообщении ростовского клуба в соцсетях.

Матч между "СКА-Ростов" и "Волгарем" пройдет сегодня, 10 ноября. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. "СКА-Ростов" сейчас занимает 6-е место в таблице зоны "Юг" первенства ПФЛ.



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Теги: Вакуленко СКА-Ростов
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