Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Перед матчем СКА — Волгарь на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики. pic.twitter.com/5g7EWma0Av — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) November 10, 2019

Известный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды "СКА-Ростов", купил и подарил своей команде новый автобус."Перед матчем СКА — "Волгарь" на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики», — говорится в сообщении ростовского клуба в соцсетях.Матч между "СКА-Ростов" и "Волгарем" пройдет сегодня, 10 ноября. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. "СКА-Ростов" сейчас занимает 6-е место в таблице зоны "Юг" первенства ПФЛ.