Быстров поделился ожиданиями от матча "Краснодар" - "Балтика"

"Балтике" будет крайне тяжело в предстоящей встрече, потому что "Краснодар" дома играет очень сильно.Также надо учитывать то, что у калининградской команды много потерь из-за травм перед этой игрой", - сказал Быстров "РБ Спорт".
Матч 25-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Балтикой" состоится 19 апреля на стадионе "Ozon Арена".
Напомним, ранее на этой неделе главный тренер калининградцев Андрей Талалаев перенес операцию, в ходе которой ему удалили часть кишечника. Также из-за травм игру пропустят игроки "Балтики" Брайан Хиль, Элдар Чивич и Тентон Йенне.