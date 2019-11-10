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Принадлежащий рэперу Басте СКА получит около 15 миллионов рублей субсидий из бюджета региона

Первый заместитель губернатора Ростовской области и президент СКА Игорь Гуськов рассказал, что регион продолжит финансово поддерживать клуб.

Владелец СКА — известный российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко). В октябре музыкант закрыл долговые обязательства клуба и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на его развитие.

"Мы ежегодно из областного бюджета выделяем сумму порядка 600 миллионов рублей на поддержку 16-ти игровых команд по различным видам спорта. Футбольный клуб СКА здесь не исключение. Ежегодно в виде субсидий выделяется сумма порядка 15 миллионов рублей. На 2020 год сейчас идет формирование бюджета, сумма примерно такая же. Эта поддержка сохранится, безусловно", - цитирует Гуськова ТАСС.


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Теги: Вакуленко СКА Ростов
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