Матчи Скрыть

В ЦСКА назвали сроки возвращения Мойзеса

В ЦСКА назвали ориентировочные сроки возвращения Мойзеса после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Мойзеса после полученной травмы. Бразилец уже отправился на родину, где 1 сентября перенесет операцию. Хирургическое вмешательство проведет Родриго Ласмар, ранее неоднократно оперировавший Неймара.

"Мы ориентируемся на семь месяцев, потому что у Мойзеса есть повреждение наружного мениска, вмешательство на котором повлияет на начальный этап реабилитации", — заявил Безуглов.

Первые шесть недель после операции защитник проведет в Бразилии. Затем футболист вернется в Москву и продолжит восстановление в расположении ЦСКА.

Безуглов также подчеркнул, что распространенные разговоры о возвращении после подобных травм за шесть месяцев относятся прежде всего к изолированным повреждениям передней крестообразной связки. В случае Мойзеса сроки увеличивает необходимость операции на мениске.

Источник: пресс-служба ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится