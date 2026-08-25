В ЦСКА назвали сроки возвращения Мойзеса

"Мы ориентируемся на семь месяцев, потому что у Мойзеса есть повреждение наружного мениска, вмешательство на котором повлияет на начальный этап реабилитации", — заявил Безуглов.
Первые шесть недель после операции защитник проведет в Бразилии. Затем футболист вернется в Москву и продолжит восстановление в расположении ЦСКА.
Безуглов также подчеркнул, что распространенные разговоры о возвращении после подобных травм за шесть месяцев относятся прежде всего к изолированным повреждениям передней крестообразной связки. В случае Мойзеса сроки увеличивает необходимость операции на мениске.
Источник: пресс-служба ЦСКА