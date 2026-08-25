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Губерниев предупредил "Спартак" после победы над "Зенитом": если поверит, что все хорошо, тоже ошибется

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает "Спартак" претендентом на чемпионство, но призывает красно-белых не переоценивать успешный старт сезона.
Фото: Соцсети Ольги Петриковой
"Спартак" в пятом туре РПЛ обыграл "Зенит" со счетом 2:0. По мнению Губерниева, московская команда показала качественный футбол, однако делать далеко идущие выводы пока рано.

"Спартак", безусловно, будет бороться за чемпионство. Но и "Зенит" тоже будет бороться за титул. "Спартак" хорош, у "Зенита" теперь сложный календарь, и он через эти тернии будет пробиваться к звездам. Но "Спартак", если сейчас уверует в то, что всё будет хорошо, тоже ошибется. Нужно воспитывать психологию победителя, пока у команды это получается", — заявил Губерниев.

Комментатор также отметил, что "Зениту" не удалось изменить ход встречи после перерыва. По его словам, от петербуржцев ждали серьезного плана "Б", однако команда так и не смогла переломить игру.

После пяти туров "Спартак" набрал 12 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 30 августа дома против "Оренбурга".

Источник: "Матч ТВ"

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