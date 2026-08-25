Губерниев предупредил "Спартак" после победы над "Зенитом": если поверит, что все хорошо, тоже ошибется

Фото: Соцсети Ольги Петриковой

"Спартак", безусловно, будет бороться за чемпионство. Но и "Зенит" тоже будет бороться за титул. "Спартак" хорош, у "Зенита" теперь сложный календарь, и он через эти тернии будет пробиваться к звездам. Но "Спартак", если сейчас уверует в то, что всё будет хорошо, тоже ошибется. Нужно воспитывать психологию победителя, пока у команды это получается", — заявил Губерниев.