"Бешикташ" продолжает проявлять серьезный интерес к одному из лидеров ЦСКА Матвею Кисляку. По информации журналиста Ивана Карпова, стамбульский клуб через посредника сообщил о готовности заплатить за россиянина до €30 млн.
Однако даже такая сумма не изменила позицию армейцев. В ЦСКА дали понять, что не собираются расставаться с хавбеком и поэтому не видят смысла обсуждать возможную стоимость трансфера.
Ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев подтверждал переговоры с представителями "Бешикташа".
Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провел пять матчей и отметился одной результативной передачей.
"Бешикташ" готов заплатить €30 млн за Кисляка, ЦСКА отказал — Карпов
По информации журналиста Ивана Карпова, турецкий "Бешикташ" готов увеличить предложение по Матвею Кисляку до €30 млн, однако в ЦСКА исключают продажу 21-летнего полузащитника.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"