Албанский форвард перешел в московский клуб из "Рубина" в начале августа. В первых четырех матчах за новую команду он отметился одной результативной передачей.
"Даку принесет очень много пользы. В матче с "Зенитом" был выбран такой план на игру, что Мирлинду досталось не так много игрового времени. Но он еще себя покажет, в этом нет никаких сомнений. Даку — важнейшая часть команды, коллектив его прекрасно принял", — заявил Некрасов.
Гендиректор также рассказал, что после последнего матча Даку отметил взаимопонимание с Манфредом Угальде: по ощущениям новичка, они играют вместе уже три-четыре года.
В шестом туре РПЛ "Спартак" на своем поле встретится с "Оренбургом".
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Спартака" о Даку: он еще себя покажет
Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов уверен, что Мирлинд Даку еще проявит себя и принесет красно-белым много пользы.
Фото: ФК "Спартак"